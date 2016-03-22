CodeBaseSeções
Indicadores

4MAs Trend - indicador para MetaTrader 4

Autor: desconhecido

Indicador 4MAs Trend.

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7161

