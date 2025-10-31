CodeBaseSezioni
DinapoliObiettivi_MTF - indicatore per MetaTrader 5

Una griglia di livelli DiNapoli, costruita sul grafico di un timeframe più ampio sulla base dei dati dell'indicatore DiNapoliTargets.

Affinché l'indicatore funzioni, un file compilato dell'indicatore DinapoliTargets deve essere disponibile nella cartella terminal_data_terminal_folder\MQL5\Indicators del terminale client.

Tradotto dal russo da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/ru/code/716

