실제 저자:

지마피에로 라스케티

양극화 프랙탈 효율은 현재 시장 가격의 효율성을 보여주는 기술 지표입니다. 지표 값은 -1에서 +1 사이이며, 중심선은 0입니다. 지표 값이 0보다 크면 자산이 하락 추세에 있는 것으로 간주합니다. 지표 값이 0보다 작으면 자산이 상승 추세인 것으로 간주합니다.

지표 값이 -0.5 이하로 떨어지면 매수 포지션을 개시하는 것이 좋습니다. 지표 값이 +0.5 이상으로 상승하면 매도 포지션을 개시하는 것이 좋습니다.

이 지표에서는 10가지 옵션 중에서 선택해 초기 XCVO 히스토그램과 신호선의 평균을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수이동평균; SMMA - 평활 이동 평균 LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균화에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.08.22에 코드베이스에 게시되었습니다.