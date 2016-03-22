Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Trend - indicador para MetaTrader 4
- 926
Autor: Ramdass - Apenas a conversão
Define a intensidade e a direção de uma tendência.
