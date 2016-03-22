CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Trend - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Español 日本語
Visualizações:
926
Avaliação:
(4)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Ramdass - Apenas a conversão

Define a intensidade e a direção de uma tendência.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7121

Metro Metro

Indicador Metro

Open Source Forex Open Source Forex

O conceito deste EA é monitorar vários indicadores e negociar baseado em um valor retornado por esses indicadores.

Tunnel Tunnel

Indicador Tunnel (Túnel)

SinTrend SinTrend

Indicador SinTrend