Indicadores

SinTrend - indicador para MetaTrader 4

Spanish English Русский 中文 日本語 Português
Visualizaciones:
888
Ranking:
(3)
Publicado:
sinTrend.mq4 (3.14 KB) ver
Author: DVYU

Indicador de SinTrend.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7125

