코드베이스섹션
거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Telegram에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
포켓으로
지표

디나폴리타겟 - MetaTrader 5용 지표

mishanya | Korean English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português Français Italiano Türkçe
게시자:
Nikolay Kositsin
조회수:
4
평가:
(15)
게시됨:
ZIP 파일로 다운로드, MetaEditor에서 코드를 다운로드하는 방법
MQL5 프리랜스 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동

실제 저자:

미샤야

이 인디케이터는 향후 가능한 가격 수준의 그리드를 구축합니다. 인디케이터의 작동 논리는 다음과 같습니다. 로컬 상단 (하단)을 결정한 후 여러 개의 수평선이 그려집니다. 분홍색 - 진입점, 그리고 그 방향으로 목표 라인, 첫 번째 라인이 가장 달성 가능한 라인.... 빨간색 선은 정지선입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.09. 20에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.

그림 1 디나폴리타겟 지표

MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/710

RSI MA Signal Indicator RSI MA Signal Indicator

A simple signal indicator based on RSI and Moving Average. Plots Buy/Sell arrows when RSI is above/below 50 and Price is above/below the MA.

GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System v1.2 GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System v1.2

GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management.

VQ 바 VQ 바

추세의 방향에 따라 가격 차트에 컬러 점을 표시하는 추세 표시기입니다.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

CTemaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 삼중 지수 이동 평균(TEMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.