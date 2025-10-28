실제 저자:

미샤야

이 인디케이터는 향후 가능한 가격 수준의 그리드를 구축합니다. 인디케이터의 작동 논리는 다음과 같습니다. 로컬 상단 (하단)을 결정한 후 여러 개의 수평선이 그려집니다. 분홍색 - 진입점, 그리고 그 방향으로 목표 라인, 첫 번째 라인이 가장 달성 가능한 라인.... 빨간색 선은 정지선입니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.09. 20에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.