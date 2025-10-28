당사 팬 페이지에 가입하십시오
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
디나폴리타겟 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Nikolay Kositsin
- 조회수:
- 4
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
실제 저자:
미샤야
이 인디케이터는 향후 가능한 가격 수준의 그리드를 구축합니다. 인디케이터의 작동 논리는 다음과 같습니다. 로컬 상단 (하단)을 결정한 후 여러 개의 수평선이 그려집니다. 분홍색 - 진입점, 그리고 그 방향으로 목표 라인, 첫 번째 라인이 가장 달성 가능한 라인.... 빨간색 선은 정지선입니다.
이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2007.09. 20에 mql4.com의 코드 베이스에 게시되었습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/710
A simple signal indicator based on RSI and Moving Average. Plots Buy/Sell arrows when RSI is above/below 50 and Price is above/below the MA.GoldStorm Pro - Advanced Multi-Strategy Fractal Trading System v1.2
GoldStorm Pro is a sophisticated Expert Advisor designed specifically for Gold (XAUUSD) trading using advanced fractal breakout strategies. The system combines three independent trading strategies that work together to capture different market movements while maintaining strict risk management.
추세의 방향에 따라 가격 차트에 컬러 점을 표시하는 추세 표시기입니다.IncTemaOnArray
CTemaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 삼중 지수 이동 평균(TEMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.