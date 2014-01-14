Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fine Fractals - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 2064
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Denis Orlov
El indicador puede mostrar importantes curvas de precios, altos y bajos en los casos en que falla el indicador estándar Fractals. El parámetro de entrada de desplazamiento por plano ha sido añadido para la indicación más precisa del tiempo de valor extremo en el caso de movimiento plano.
Ambos parámetros de entrada - Sensibility y Shift - son accesibles en las características:
- input bool Fine=True;
- input bool FlatShift=True;
- input uint AlertCount=0;
para activar la señal de alerta en caso de un nuevo fractal emergente y la selección de las alertas dadas.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 22.08.2009.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/500
Cajas Darvas simétricas para Forex.iTrend
Indicador de dirección y fuerza de tendencia combianado.
La técnica de trading de Darvas se basa en su método de detección de una nueva tendencia.Gráfico de Correlación de Divisas MFCS
Este indicador permite poner en el gráfico de una divisa otros gráficos de divisas correlacionadas con el mismo. Sólo muestra barras de precios. Se puede configurar en modo color/monocromo. También implementa la inversión de divisas para manejar pares como EURUSD y USDCHF.