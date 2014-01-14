CodeBaseSecciones
Fine Fractals - indicador para MetaTrader 5

Denis Orlov
Nikolay Kositsin
2064
(28)
Denis Orlov

El indicador puede mostrar importantes curvas de precios, altos y bajos en los casos en que falla el indicador estándar Fractals. El parámetro de entrada de desplazamiento por plano ha sido añadido para la indicación más precisa del tiempo de valor extremo en el caso de movimiento plano.

Ambos parámetros de entrada - Sensibility y Shift - son accesibles en las características:

  • input bool Fine=True;
  • input bool FlatShift=True;
  • input uint AlertCount=0;

para activar la señal de alerta en caso de un nuevo fractal emergente y la selección de las alertas dadas.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 22.08.2009.

Fine Fractals

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/500

