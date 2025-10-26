거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
이 인디케이터는 Fine_Fractals 인디케이터 데이터를 기반으로 현재 차트에서 더 큰 다른 시간대의 프랙탈을 만듭니다. 입력 파라미터에서 계산된 프랙탈의 주기를 변경할 수 있습니다.
인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder에 컴파일된 Fine_Fractals 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.
웨이브웨이즈바포스는 웨이즈 파동 로직에 기반한 사용자 지정 인디케이터입니다. 거래량을 방향성 파동(강세 또는 약세)으로 누적하여 강도 레벨이 있는 히스토그램으로 표시합니다. 강세 파동: 옅은 녹색에서 라임까지 4단계의 녹색. 약세 파동: 옅은 빨간색에서 빨간색까지 4단계. WaveMax(흰색): 각 파동 내에서 거래량이 가장 많은 막대를 표시합니다. WaveClimax(노란색): 파동에 걸쳐 누적된 거래량을 강조합니다. 이 지표로 거래량 누적 및 파동 강도로 시장 압력을 시각화하여 일중 및 변동 분석을 개선할 수 있습니다.
Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal 인디케이터는 추세 방향을 그래픽 개체 시퀀스로 표시하며, 추세는 Heiken_Ashi_Smoothed 인디케이터를 사용하여 정의됩니다.다른 더 큰 기간의 프랙탈에 지그재그로 표시하기
지그재그, VininI_FractalsTrend 인디케이터의 데이터를 기반으로 다른 더 큰 기간의 프랙탈로 만든 차트입니다.