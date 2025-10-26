이 인디케이터는 Fine_Fractals 인디케이터 데이터를 기반으로 현재 차트에서 더 큰 다른 시간대의 프랙탈을 만듭니다. 입력 파라미터에서 계산된 프랙탈의 주기를 변경할 수 있습니다.

인디케이터가 작동하려면 클라이언트 터미널의 terminal_data_folder에 컴파일된 Fine_Fractals 인디케이터 파일을 사용할 수 있어야 합니다.