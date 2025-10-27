지정된 기간 동안 변동성 지표(ATR) 가 약간 보완되었습니다.



형성된 막대의 몸통이 평균 실제 범위(ATR)를 초과하면 브레이크 아웃으로 간주됩니다. ABS(종가-종가형) 캔들 몸통 크기는 히스토그램으로 표시됩니다. 히스토그램의 녹색 막대는 변동성 돌파를 나타내며 포지션을 개시/청산/반전하거나 포지션 거래량을 늘리는 신호로 사용할 수 있습니다.