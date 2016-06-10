und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
XdinMA - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Nikolay Kositsin
- Ansichten:
- 983
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
dimeon
Ein gleitender Durchschnitt berechnet mit der einfachsten algebraische Kombination von zwei anderen gleitenden Durchschnitten mit unterschiedlichen Perioden.
In diesem Fall ist die Formel der Glättung wie folgt:
XdinMA(PeriodMA1, PeriodMA2) = MA(PeriodMA1) - 2*MA(PeriodMA2)
Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:
- SMA - einfacher gleitender Durchschnitt;
- EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt;
- SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt;
- LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt;
- JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt;
- JurX - ultralineare Glättung;
- ParMA - parabolische Glättung;
- T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung;
- VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande;
- AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.
Es sollte angemerkt werden, die Parameter Phase1 und Phase2 haben für die verschiedenen Glättungsalgorithmen ganz unterschiedliche Bedeutung. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 25.04.2009.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/700
Der Indikator zeigt den durchschnittlichen, prozentualen Wert des Überlappen der letzten Kerzen. Er hilft all jenen, die manuell den Markt mit Limit-Order während Preiskonsolidierungen handeln, da er die Handelsrichtung andeutet. Blaue Linie - empfohlener BUY-LIMIT Preis, rote - SELL-LIMIT-Preis.Rabbit
Eine modifizierte Version des "Rabbit"-Indikators mit verbesserten Merkmalen der Anzeige (zeigt die tatsächliche Unterstützung/Widerstand Ebenen für jedes Währungspaar).
Das Heiken_Ashi_Smoothed_HTF_Signal zeigt die Trend-Richtungen der letzten Bars des Indikators Heiken_Ashi_Smoothed in Form einer Reihe von Grafikobjekten.3D_Oscillator_HTF_Signal
3D_Oscillator_Signal zeigt die Trend-Richtung oder das Signal für die Eröffnung einer Position des 3D_Oscillator Indikators als Text-Objekt mit Farben entsprechend der jeweiligen Richtung, einem Tonsignal oder einer Warnmeldung.