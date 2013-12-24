加入我们粉丝页
XdinMA - MetaTrader 5脚本
- 发布者:
- Nikolay Kositsin
- 显示:
- 2036
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
实际作者:
dimeon
以其它两条不同周期均线，通过最简单的代数组合，计算得出的均线。
这种情况下，均线公式看来如下:
XdinMA(PeriodMA1, PeriodMA2) = MA(PeriodMA1) - 2*MA(PeriodMA2)
平滑算法可由十种可能版本中选择:
- SMA - 简单移动平均;
- EMA - 指数移动平均;
- SMMA - 平滑移动平均;
- LWMA - 线性加权移动平均;
- JJMA - JMA 自适应平均;
- JurX - 超线性平滑;
- ParMA - 抛物线平滑;
- T3 - Tillson 多指数平滑;
- VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
- AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法
应该指出的是 Phase1 和 Phase2 参数具有完全不同的含义，不同的平滑算法。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 25.04.2011.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/700
