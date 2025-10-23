Rejoignez notre page de fans
Expansion stochastique - indicateur pour MetaTrader 5
Publié par:
- Nikolay Kositsin
Vues:
- 56
Note:
-
Publié:
Véritable auteur :
Ivan Kornilov
Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'indicateur stochastique habituel est que cet indicateur montre plus clairement les zones de surachat et de survente. Un sommet marqué est un très bon signal pour un renversement de tendance (ou un arrêt temporaire).
Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/696
