Expansion stochastique - indicateur pour MetaTrader 5

Ivan Kornilov
Nikolay Kositsin
56
(21)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (129.96 KB) afficher
stochasticexpansion.mq5 (8.79 KB) afficher
Télécharger au format ZIP
MQL5 Freelance

Véritable auteur :

Ivan Kornilov

Le bon vieil oscillateur stochastique. La différence avec l'indicateur stochastique habituel est que cet indicateur montre plus clairement les zones de surachat et de survente. Un sommet marqué est un très bon signal pour un renversement de tendance (ou un arrêt temporaire).

Indicateur StochastiqueExpansion

Traduit du russe par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/ru/code/696

