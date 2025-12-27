Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Bandas de Bollinger coloreadas que indican las fases de estrechamiento y ensanchamiento - indicador para MetaTrader 5
Swordless 无剑
- 124
-
Las fases de estrechamiento y ensanchamiento de las Bandas de Bollinger pueden ser una indicación de la volatilidad de los precios. Este indicador puede darle una visualización más directa de este tipo de patrón. Este indicador puede darle una visualización más directa de este tipo de patrón.
La lógica es bastante simple, simplemente usando los datos de iBands para calcular los colores. Puede parecer estúpido pero es mi preferencia personal.
Espero que os guste.
Translated from Chinese by MetaQuotes Ltd.
Original code: https://www.mql5.com/zh/code/66540
