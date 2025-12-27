Participe de nossa página de fãs
Bandas de Bollinger coloridas que indicam as fases de estreitamento e alargamento - indicador para MetaTrader 5
- Swordless 无剑
- 65
As fases de estreitamento e alargamento do Bollinger Bands podem ser uma indicação da volatilidade dos preços. Esse indicador pode lhe dar uma exibição mais direta desse tipo de padrão. Esse indicador pode lhe dar uma exibição mais direta desse tipo de padrão.
A lógica é bastante simples, basta usar os dados do iBands para calcular as cores. Pode parecer estúpido, mas é minha preferência pessoal.
Espero que você goste.
Traduzido do chinês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/zh/code/66540
O indicador é escrito por solicitação no fórum.
