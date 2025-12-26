CodeBaseSecciones
Open Trade - script para MetaTrader 5

Esta función ejecuta la lógica principal para iniciar una operación.

  • Calcula el precio de apertura, los niveles de take-profit y stop-loss basándose en la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario.
  • Prepara una solicitud de operación (MqlTradeRequest) con detalles esenciales como símbolo, volumen, tipo de orden, desviación, comentario, número mágico, etc.
  • Invoca la función OrderSend para enviar la solicitud de operación y obtener el resultado.

Función SetTypeFillingBySymbol:

  • Esta función determina el tipo de llenado de la orden (Llenar o Matar, Inmediato o Cancelar, o Retorno) basándose en la política de llenado del símbolo.

Función GetMinTradeLevel:

  • Calcula el nivel mínimo de negociación considerando el nivel de congelación y el nivel de stops del símbolo. Ajusta el nivel mínimo para asegurar que se encuentra dentro de unos límites específicos y devuelve el resultado."

    Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
    Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47862

