Open Trade - script para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 145
- Ranking:
-
- Publicado:
Esta función ejecuta la lógica principal para iniciar una operación.
- Calcula el precio de apertura, los niveles de take-profit y stop-loss basándose en la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario.
- Prepara una solicitud de operación (MqlTradeRequest) con detalles esenciales como símbolo, volumen, tipo de orden, desviación, comentario, número mágico, etc.
- Invoca la función OrderSend para enviar la solicitud de operación y obtener el resultado.
Función SetTypeFillingBySymbol:
- Esta función determina el tipo de llenado de la orden (Llenar o Matar, Inmediato o Cancelar, o Retorno) basándose en la política de llenado del símbolo.
Función GetMinTradeLevel:
- Calcula el nivel mínimo de negociación considerando el nivel de congelación y el nivel de stops del símbolo. Ajusta el nivel mínimo para asegurar que se encuentra dentro de unos límites específicos y devuelve el resultado."
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47862
