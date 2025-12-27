und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Farbige Bollinger Bänder, die Verengungs- und Verbreiterungsphasen anzeigen - Indikator für den MetaTrader 5
Swordless 无剑
- 38
Die Verengungs- und Verbreiterungsphasen der Bollinger Bänder können ein Hinweis auf die Preisvolatilität sein. Dieser Indikator kann Ihnen eine direktere Darstellung dieser Art von Muster geben. Dieser Indikator kann Ihnen eine direktere Anzeige dieser Art von Mustern liefern.
Die Logik ist recht einfach, es werden lediglich die iBands-Daten zur Berechnung der Farben verwendet, was vielleicht dumm erscheint, aber meine persönliche Vorliebe ist.
Hoffentlich gefällt er Ihnen.
Übersetzt aus dem Chinesischen von MetaQuotes Ltd.
Originalartikel: https://www.mql5.com/zh/code/66540
