Esta función realiza la lógica principal de apertura de una operación. Calcula el precio de apertura, los niveles de take profit y stop loss en base a la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario. Prepara una petición de operación (MqlTradeRequest) con la información necesaria, como símbolo, volumen, tipo de orden, desviación, comentario, número mágico, etc. Llama a la función OrderSend para enviar la petición de operación y obtener el resultado. Función SetTypeFillingBySymbol: Determina el tipo de ejecución de la orden (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) basándose en la política de ejecución del símbolo. Función GetMinTradeLevel: Calcula el nivel mínimo de operación basándose en el nivel de congelación y el nivel de paradas del símbolo. Ajusta el nivel mínimo para asegurarse de que está dentro de ciertos límites y devuelve el resultado.

Un sencillo indicador basado en las Bandas de Bollinger que muestra sus fases de estrechamiento y ensanchamiento con colores rojo/verde.