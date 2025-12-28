Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
SymbolSyncEA - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 108
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sincroniza todos los símbolos del gráfico con el símbolo del gráfico al que está vinculado el EA.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/47852
Este es un script para imprimir todas las operaciones abiertas y sus PnLs en un momento específico de la historia.Bandas de Bollinger coloreadas que indican las fases de estrechamiento y ensanchamiento
Un sencillo indicador basado en las Bandas de Bollinger que muestra sus fases de estrechamiento y ensanchamiento con colores rojo/verde.
El 'wd.Multi_ClockPrice lite!' es la versión lite de 'wd.Multi_ClockPrice', proporcionando una representación visual de la hora del servidor y los precios de oferta en el gráfico. Se sincroniza con el reloj del PC cada segundo, permitiendo actualizaciones sin problemas incluso cuando MT5 está fuera de línea. Se muestran los precios de oferta en tiempo real, satisfaciendo eficientemente la necesidad de información de precios. Coloca etiquetas informativas en la sub-ventana especificada, ajustando las posiciones según sea necesario.Tillson T3
Tillson T3 con cálculos EMA realizados sin tampones indicadores auxiliares.