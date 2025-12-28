CodeBaseSecciones
SymbolSyncEA - Asesor Experto para MetaTrader 5

Publicado:
Sincroniza todos los símbolos del gráfico con el símbolo del gráfico al que está vinculado el EA.

    Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history

    Este es un script para imprimir todas las operaciones abiertas y sus PnLs en un momento específico de la historia.

    Bandas de Bollinger coloreadas que indican las fases de estrechamiento y ensanchamiento Bandas de Bollinger coloreadas que indican las fases de estrechamiento y ensanchamiento

    Un sencillo indicador basado en las Bandas de Bollinger que muestra sus fases de estrechamiento y ensanchamiento con colores rojo/verde.

    wd.Multi_ClockPrice lite! wd.Multi_ClockPrice lite!

    El 'wd.Multi_ClockPrice lite!' es la versión lite de 'wd.Multi_ClockPrice', proporcionando una representación visual de la hora del servidor y los precios de oferta en el gráfico. Se sincroniza con el reloj del PC cada segundo, permitiendo actualizaciones sin problemas incluso cuando MT5 está fuera de línea. Se muestran los precios de oferta en tiempo real, satisfaciendo eficientemente la necesidad de información de precios. Coloca etiquetas informativas en la sub-ventana especificada, ajustando las posiciones según sea necesario.

    Tillson T3 Tillson T3

    Tillson T3 con cálculos EMA realizados sin tampones indicadores auxiliares.