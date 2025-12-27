Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history - script para MetaTrader 5
Un sencillo indicador basado en las Bandas de Bollinger que muestra sus fases de estrechamiento y ensanchamiento con colores rojo/verde.Open Trade
Esta función realiza la lógica principal de apertura de una operación. Calcula el precio de apertura, los niveles de take profit y stop loss en base a la información del símbolo y los parámetros proporcionados por el usuario. Prepara una petición de operación (MqlTradeRequest) con la información necesaria, como símbolo, volumen, tipo de orden, desviación, comentario, número mágico, etc. Llama a la función OrderSend para enviar la petición de operación y obtener el resultado. Función SetTypeFillingBySymbol: Determina el tipo de ejecución de la orden (Fill o Kill, Immediate o Cancel, o Return) basándose en la política de ejecución del símbolo. Función GetMinTradeLevel: Calcula el nivel mínimo de operación basándose en el nivel de congelación y el nivel de paradas del símbolo. Ajusta el nivel mínimo para asegurarse de que está dentro de ciertos límites y devuelve el resultado.
Sincroniza todos los símbolos del gráfico con el símbolo del gráfico al que está vinculado el EA.wd.Multi_ClockPrice lite!
El 'wd.Multi_ClockPrice lite!' es la versión lite de 'wd.Multi_ClockPrice', proporcionando una representación visual de la hora del servidor y los precios de oferta en el gráfico. Se sincroniza con el reloj del PC cada segundo, permitiendo actualizaciones sin problemas incluso cuando MT5 está fuera de línea. Se muestran los precios de oferta en tiempo real, satisfaciendo eficientemente la necesidad de información de precios. Coloca etiquetas informativas en la sub-ventana especificada, ajustando las posiciones según sea necesario.