Цветные полосы Боллинджера указывают на фазы сужения и расширения - индикатор для MetaTrader 5
Фазы сужения и расширения полос Боллинджера могут быть признаком волатильности цен. Этот индикатор может дать вам более прямое отображение этого вида паттерна. Этот индикатор может дать вам более прямое представление об этом виде паттерна.
Логика довольно проста, просто использую данные iBands для расчета цветов. Может показаться глупым, но это мое личное предпочтение.
Надеюсь, вам понравится.
Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/66540
