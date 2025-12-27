CodeBaseРазделы
Индикаторы

Цветные полосы Боллинджера указывают на фазы сужения и расширения - индикатор для MetaTrader 5

Swordless | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Опубликовал:
Swordless 无剑
Просмотров:
94
Рейтинг:
(1)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Фазы сужения и расширения полос Боллинджера могут быть признаком волатильности цен. Этот индикатор может дать вам более прямое отображение этого вида паттерна. Этот индикатор может дать вам более прямое представление об этом виде паттерна.
Логика довольно проста, просто использую данные iBands для расчета цветов. Может показаться глупым, но это мое личное предпочтение.
Надеюсь, вам понравится.


Перевод с китайского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/zh/code/66540

