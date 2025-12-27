Bu komut dosyası, mevcut fiyattan pip cinsinden sabit Zararı Durdur ve Kâr Al değerleri ve devreden pozisyonun birimleri cinsinden sabit hacim ile açık pozisyonları devretmek için tasarlanmıştır.

Bu, geçmişte belirli bir zamanda tüm açık işlemleri ve bunların PnL'lerini yazdırmak için kullanılan bir komut dosyasıdır.

NRTR formunda yapılmış basit trend göstergesi