Daralma ve Genişleme Aşamalarını Gösteren Renkli Bollinger Bantları - MetaTrader 5 için gösterge
Yayınlayan:
Swordless 无剑
- Görüntülemeler:
- 33
- Derecelendirme:
-
Yayınlandı:
Bollinger Bantlarının daralma ve genişleme aşamaları fiyat oynaklığının bir göstergesi olabilir. Bu gösterge size bu tür bir modelin daha doğrudan bir görüntüsünü verebilir. Bu gösterge size bu tür bir modelin daha doğrudan bir görüntüsünü verebilir.
Mantık oldukça basit, sadece renkleri hesaplamak için iBands verilerini kullanmak. Aptalca görünebilir ama bu benim kişisel tercihim.
Umarım beğenirsiniz.
MetaQuotes Ltd tarafından Çinceden çevrilmiştir.
Orijinal kod: https://www.mql5.com/zh/code/66540
