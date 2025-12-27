Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Bande di Bollinger colorate che indicano le fasi di restringimento e allargamento - indicatore per MetaTrader 5
- Pubblicati da::
- Swordless 无剑
- Visualizzazioni:
- 23
- Valutazioni:
-
- Pubblicato:
- Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance
Le fasi di restringimento e allargamento delle Bande di Bollinger possono essere un'indicazione della volatilità dei prezzi. Questo indicatore può fornire una visualizzazione più diretta di questo tipo di pattern. Questo indicatore può fornire una visualizzazione più diretta di questo tipo di pattern.
La logica è abbastanza semplice, basta utilizzare i dati di iBands per calcolare i colori. Può sembrare stupido, ma è la mia preferenza personale.
Spero che vi piaccia.
Tradotto dal cinese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale: https://www.mql5.com/zh/code/66540
ChiudiPosizione
Questo script è progettato per chiudere le posizioni aperte.Invertire la posizione
Questo script è stato progettato per effettuare il rollover di posizioni aperte con valori di Stop Loss e Take Profit fissi in pip dal prezzo corrente e con un volume fissato in unità della posizione da rollare.
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history
Si tratta di uno script per stampare tutte le operazioni aperte e i relativi PnL in un momento specifico della storia.FrenoMA
Semplice indicatore di tendenza in formato NRTR