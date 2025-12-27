거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
좁아지고 넓어지는 단계를 나타내는 컬러 볼린저 밴드 - MetaTrader 5용 지표
- 게시자:
- Swordless 无剑
- 조회수:
- 31
- 평가:
-
- 게시됨:
- 이 코드를 기반으로 한 로봇이나 지표가 필요하신가요? 프리랜스로 주문하세요 프리랜스로 이동
볼린저 밴드의 좁아지고 넓어지는 단계는 가격 변동성을 나타낼 수 있습니다. 이 지표는 이러한 종류의 패턴을 보다 직접적으로 표시할 수 있습니다. 이 지표는 이런 종류의 패턴을 보다 직접적으로 보여줄 수 있습니다.
로직은 매우 간단하며, 아이밴드 데이터를 사용하여 색상을 계산하기만 하면 됩니다. 바보 같지만 제 개인적인 취향입니다.
마음에 드셨으면 좋겠습니다.
MetaQuotes Ltd에서 중국어로 번역함.
원본 기고글: https://www.mql5.com/zh/code/66540
