Voir comment télécharger gratuitement des robots de trading
Retrouvez-nous sur Twitter !
Rejoignez notre page de fans
Rejoignez notre page de fans
Un script intéressant ?
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Poster un lien vers celui-ci -
laisser les autres l'évaluer
Vous avez aimé le script ? Essayez-le dans le terminal MetaTrader 5
Bandes de Bollinger colorées indiquant les phases de rétrécissement et d'élargissement - indicateur pour MetaTrader 5
- Publié par:
- Swordless 无剑
- Vues:
- 30
- Note:
-
- Publié:
- Besoin d'un robot ou d'un indicateur basé sur ce code ? Commandez-le sur Freelance Aller sur Freelance
Les phases de rétrécissement et d'élargissement des bandes de Bollinger peuvent être une indication de la volatilité des prix. Cet indicateur peut vous donner une représentation plus directe de ce type de schéma. Cet indicateur peut vous donner une représentation plus directe de ce type de schéma.
La logique est assez simple, il suffit d'utiliser les données des iBands pour calculer les couleurs. Cela peut sembler stupide mais c'est ma préférence personnelle.
J'espère qu'il vous plaira.
Traduit du chinois par MetaQuotes Ltd.
Code original : https://www.mql5.com/zh/code/66540
ClosePosition
Ce script est conçu pour fermer les positions ouvertes.InvertPosition
Ce script est conçu pour reconduire des positions ouvertes avec des valeurs fixes de Stop Loss et de Take Profit en pips par rapport au prix actuel et un volume fixé en unités de la position reconduite.
Calculate unrealized profit(s) at a specific time in history
Il s'agit d'un script permettant d'imprimer toutes les transactions ouvertes et leurs PnL à un moment précis de l'histoire.BrakeMA
Indicateur de tendance simple sous forme de NRTR