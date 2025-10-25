당사 팬 페이지에 가입하십시오
IncFractalsOnArray - MetaTrader 5용 라이브러리
CFractalsOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼로 프랙탈 인디케이터를 계산하기 위한 클래스입니다.
응용 프로그램:
준비(초기화)가 필요하지 않습니다.
인디케이터의 OnCalculate() 함수에서 매개 변수가 있는 Solve() 메서드가 호출됩니다:
- const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 파라미터의 rates_total 변수;
- const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;
- double aDataHigh[] - 인디케이터 계산을 위한 High 데이터 버퍼;
- double aDataLow[] - 인디케이터 계산을 위한 Low 데이터가 포함된 버퍼;
- double aUpper[] - 상부 프랙탈이 있는 버퍼.
- double aLower[] - 하한 프랙탈이 있는 버퍼.
- int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;
- string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다.
Test_FractalsOnArray.mq5 파일은 CFractalsOnArray 클래스 사용 예제가 포함된 인디케이터입니다. IncFractalsOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 있어야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함).
프랙탈은 바닥 또는 고점을 감지할 수 있는 빌 윌리엄스 트레이딩 시스템의 5가지 지표 중 하나입니다. 상승 프랙탈의 기술적 정의는 최고 고점 앞뒤에 낮은 고점을 가진 두 개의 막대가 있는 최소 5개 이상의 연속 막대입니다. 반대 구성(가장 낮은 저점 앞뒤에 더 높은 저점을 가진 막대 2개가 있는 5개의 막대 연속)은 하향 프랙탈에 해당합니다. 차트에서 프랙탈은 고점과 저점 값을 가지며 위쪽 또는 아래쪽 화살표로 표시됩니다.
