CTemaOnArray 클래스는 인디케이터 버퍼를 사용하여 삼중 지수 이동 평균 (TEMA) 인디케이터의 값을 계산하도록 설계되었습니다.



애플리케이션:



인디케이터의 OnInit() 함수에서 매개 변수를 사용하여 Init() 메서드를 호출합니다:

int aPeriod - 인디케이터의 주기;

ENUM_MA_METHOD aMethod - 평활화 방법.

지표의 OnCalculate() 함수에서는 다음 매개 변수를 사용하여 Solve() 메서드가 호출됩니다:

const int aRatesTotal - OnCalculate() 함수 매개변수의 rates_total 변수;

const int aPrevCalc - OnCalculate() 함수 매개변수에서 prev_calculated 변수;

double aData[] - 인디케이터 계산을 위한 데이터가 담긴 버퍼;

double aM1[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

double aM2[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

double aM3[] - 계산을 위한 중간 버퍼;

double aTEMA[] - 계산된 인디케이터 값의 버퍼.

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

int BarsRequired() - 인디케이터 계산을 위한 최소 막대 수를 반환합니다;

string Name() - 인디케이터 이름이 포함된 문자열을 반환합니다;

추가 메서드

Test_TemaOnArray.mq5는 CTemaOnArray 클래스 사용 예제가 있는 인디케이터입니다. IncTemaOnArray 파일은 터미널 데이터 폴더의 MQL5\Include\IncOnArray 폴더에 위치해야 합니다(IncOnArray 폴더를 생성해야 함). 이 클래스를 사용하려면 여기에 있는 IncMAOnArray 파일에 있는 CMAOnArray 클래스가 필요합니다.

삼중 지수이동평균 (TEMA) 보조지표는 패트릭 말로이가 개발하여 주식 및 원자재 기술적 분석 잡지에 게재한 것입니다. 계산 원리는 이중 지수이동평균(DEMA) 지표와 동일합니다. 삼중 지수이동평균이라는 이름은 알고리즘을 제대로 반영하지 못합니다. 단일, 이중, 삼중 지수이동평균을 혼합한 것으로 각각을 따로 계산하는 것보다 지연이 적습니다.