데마크 표시기는 일반적으로 가격 고점과 저점과 일치하는 가격 소진 영역을 등록합니다.

지표의 범위는 0에서 1까지입니다. 지표가 0.3 아래로 떨어지면 가격 상승 반전이 예상됩니다. 지표가 0.7 이상으로 상승하면 가격 하락 반전이 예상됩니다. 이 지표의 변형에서 과매수 및 과매도 영역은 볼린저 밴드의 도움으로 동적으로 변화하는 형태로 만들어집니다.

데마크 라인에는 컬러 포인트가 있으며, 컬러는 중간 볼린저 라인에 대한 위치와 데마크 라인의 방향에 따라 달라집니다. 중간선 위로 상승하는 데마크는 녹색으로, 하락하는 데마크는 파란색으로 표시됩니다. 중간선 아래로 하락하는 디마크는 포인트를 빨간색으로, 상승하는 디마크는 포인트를 분홍색으로 표시합니다. 신호 점선의 색은 취소선 대비 위치에 따라 달라집니다. 취소선이 신호선 위에 있으면 주황색이 됩니다. 그렇지 않으면 색상이 연두색입니다.

인디케이터의 평균 유형은 10가지 옵션 중 하나를 선택하여 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스( terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.