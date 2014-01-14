CodeBaseSecciones
Indicadores

BrainTrend1 and BrainTrend2 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1577
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
braintrend.mq5 (9.65 KB) ver
braintrend1.mq5 (7.33 KB) ver
braintrend2.mq5 (7.99 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

BrainTrend1 y BrainTrend2 se colocan en una ventana minimizada para quitar elementos excesivos del espacio de trabajo del gráfico.

BrainTrend1 (puntos cuadrados superiores) es un indicador de tendencia básica, mientras que BrainTrend2 (puntos inferiores redondos) es un indicador de confirmación.

LOa archivos compilados BrainTrend1 y BrainTrend2 deben colocarse en \MQL5\Indicators\ terminal_data_folder.

BrainTrend

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/548

