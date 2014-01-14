BrainTrend1 y BrainTrend2 se colocan en una ventana minimizada para quitar elementos excesivos del espacio de trabajo del gráfico.



BrainTrend1 (puntos cuadrados superiores) es un indicador de tendencia básica, mientras que BrainTrend2 (puntos inferiores redondos) es un indicador de confirmación.

LOa archivos compilados BrainTrend1 y BrainTrend2 deben colocarse en \MQL5\Indicators\ terminal_data_folder.