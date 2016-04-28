BrainTrend1 und BrainTrend2 in einem minimierten Fenster ohne überzählige Elemente.



BrainTrend1 (obere Punkte) ist ein Basistrend-Indikator, während BrainTrend2 (untere Punkte) dessen Bestätigung ist.

Die kompilierten Dateien von BrainTrend1 und BrainTrend2 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.