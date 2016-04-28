CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

BrainTrend1 und BrainTrend2 - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Ansichten:
1241
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

BrainTrend1 und BrainTrend2 in einem minimierten Fenster ohne überzählige Elemente.

BrainTrend1 (obere Punkte) ist ein Basistrend-Indikator, während BrainTrend2 (untere Punkte) dessen Bestätigung ist.

Die kompilierten Dateien von BrainTrend1 und BrainTrend2 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.

BrainTrend

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/548

i-Regression Channel i-Regression Channel

i-Regression Channel erstellt einen Regressionskanal.

Smoothed ADX Smoothed ADX

Es gibt eine Menge von Glättungsalgorithmen. Dieser Indikator ist ein geglätteter Standard-ADX.

Hull Moving Average (HMA) Hull Moving Average (HMA)

Hull Moving Average (HMA), der seine Farbe ändert.

XOSMA Oscillator XOSMA Oscillator

Vier Farben Histogramm des OsMA (Moving Average of Oscillator), der verschiedene Glättungsalgorithmen zu verwenden erlaubt.