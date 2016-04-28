Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BrainTrend1 und BrainTrend2 - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1241
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
BrainTrend1 und BrainTrend2 in einem minimierten Fenster ohne überzählige Elemente.
BrainTrend1 (obere Punkte) ist ein Basistrend-Indikator, während BrainTrend2 (untere Punkte) dessen Bestätigung ist.
Die kompilierten Dateien von BrainTrend1 und BrainTrend2 müssen im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ liegen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/548
i-Regression Channel
i-Regression Channel erstellt einen Regressionskanal.Smoothed ADX
Es gibt eine Menge von Glättungsalgorithmen. Dieser Indikator ist ein geglätteter Standard-ADX.
Hull Moving Average (HMA)
Hull Moving Average (HMA), der seine Farbe ändert.XOSMA Oscillator
Vier Farben Histogramm des OsMA (Moving Average of Oscillator), der verschiedene Glättungsalgorithmen zu verwenden erlaubt.