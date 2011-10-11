Ставь лайки и следи за новостями
BrainTrend1 и BrainTrend2 - индикатор для MetaTrader 5
Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика.
Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.
Для работы индикатора BrainTrend в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ должны присутствовать скомпилированные файлы индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2.
