Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика.



Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.

Для работы индикатора BrainTrend в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ должны присутствовать скомпилированные файлы индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2.