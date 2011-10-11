CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BrainTrend1 и BrainTrend2 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
4712
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Два индикатора BrainTrend1 и BrainTrend2 реализованы в одном минимизированном окне, что позволяет не загромождать рабочее пространство графика.

Один из индикаторов - BrainTrend1 (верхние квадратные точки) является основным трендовым индикатором, а другой - BrainTrend2 (нижние круглые точки) является подтверждающим индикатором.

Для работы индикатора BrainTrend в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators\ должны присутствовать скомпилированные файлы индикаторов BrainTrend1 и BrainTrend2.

Индикатор BrainTrend


Daily Range Projections Daily Range Projections

Прогнозирование диапазонов изменения следующей свечи на дневном графике.

LeManTrend LeManTrend

Индикатор LeManTrend определяет положение тренда на основе текущей цены и максимальных и минимальных цен за три периода.

Adaptive Cyber Cycle Adaptive Cyber Cycle

Adaptive Cyber Cycle - это индикатор, адаптирующийся к постоянно меняющимся рыночным циклам реального финансового актива.

CrossIndex CrossIndex

Индикатор позволяет отобразить график другой валютной пары в дополнительном окне.