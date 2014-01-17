BrainTrend1 和 BrainTrend2被放置在一个最小化的窗口中，为了从图表工作区移除过多的元素。



BrainTrend1（上方的方点） 是一个基本的趋势指标，BrainTrend2（下方的圆点）是一个确认指标。

BrainTrend1 和 BrainTrend2 的编译文件必须放在 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 下。