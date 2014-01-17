请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BrainTrend1 和 BrainTrend2 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1626
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
BrainTrend1 和 BrainTrend2被放置在一个最小化的窗口中，为了从图表工作区移除过多的元素。
BrainTrend1（上方的方点） 是一个基本的趋势指标，BrainTrend2（下方的圆点）是一个确认指标。
BrainTrend1 和 BrainTrend2 的编译文件必须放在 terminal_data_folder\MQL5\Indicators\ 下。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/548
i-Regression 通道
i-Regression通道生成回归通道。平滑的ADX
平滑方式有很多种。这个指标是对标准ADX指标的平滑。
Ichimoku Cloud
简单Ichimoku指标(Ichimoku Kinko Hyo) 仅包含云状图形。彩色抛物线
Ergonomic Parabolic SAR. 指标本身是一个二色图形，并且在每个趋势反转位置添加大的彩色圆点。