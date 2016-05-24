コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BrainTrend1 と BrainTrend2 - MetaTrader 5のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください

BrainTrend1BrainTrend2は、チャートワークスペースから過度の要素を削除ために、一つの最小化されたウィンドウに配置されています。

BrainTrend1（上側の四角ドット）は基本的なトレンドインディケータである一方で、BrainTrend2（下の丸いドット）は確認用のインディケータです。

BrainTrend1と BrainTrend2のコンパイルされたファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に位置する必要があります。

BrainTrend

