無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BrainTrend1 と BrainTrend2 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1221
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
BrainTrend1とBrainTrend2は、チャートワークスペースから過度の要素を削除ために、一つの最小化されたウィンドウに配置されています。
BrainTrend1（上側の四角ドット）は基本的なトレンドインディケータである一方で、BrainTrend2（下の丸いドット）は確認用のインディケータです。
BrainTrend1と BrainTrend2のコンパイルされたファイルはterminal_data_folder\MQL5\Indicators\ に位置する必要があります。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/548
Hull Moving Average (HMA)
色を変えられるハル移動平均（Hull Moving Average、HMA) 。XOSMAオシレータ
OsMA (Moving Average of Oscillator、オシレータの移動平均) の4色ヒストグラムは、異なる平滑化アルゴリズムの実装を可能にします。