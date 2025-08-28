수요 지수는 제임스 시벳이 개발했습니다. 이 지수를 계산하는 데 가격과 거래량이 사용됩니다. 이 지수는 선행 지수로 간주됩니다. 이 해석에서 편의상 지수는 +100에서 -100 사이의 Y 척도로 그려집니다. 그렇지 않으면 지수 계산은 작성자의 버전과 정확히 동일합니다.

수요 지수에는 6가지 규칙이 있습니다:



지수 값과 가격 추세 사이의 차이는 특정 가격의 '약세' 가정을 뒷받침합니다; 시장이 회복 중일 때 새로운 가격 상승은 일반적으로 수요 지수의 최대 정점에 선행합니다(이 경우 지수는 선행 지표로 작용합니다); 가격이 새로운 최고점에 도달했지만 지수가 이전 최고점보다 낮은 상황은 일반적으로 "중요한" 상승 반전을 동반합니다(여기서는 지수가 일치 지표로 작동합니다); 지수가 0을 넘으면 추세 변화를 나타냅니다(이 경우 지수는 후행 지표로 작용합니다); 지수 값이 한동안 0 수준 근처에 머무르면 가격 움직임의 "결정적이지 않음"을 나타내며, 이는 오랫동안 지속되지 않을 것입니다; 가격과 지수 값 사이의 장기적인 차이가 크면 큰 "고점" 또는 "저점"을 의미합니다.

이 지표에서 평균화 방법은 10가지 옵션 중에서 선택하여 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순 이동 평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.