Hier ist ein ziemlich nützlicher Indikator von Т. Chande der RAVI (Range Action Verification Index).

Sein Prinzip unterscheidet sich von dem des ADX Indikators. Chande empfiehlt einen 13 Wochen-SMA als Basis des RAVI Indikators, das entspricht einem Vierteljahr (Viertel – 3 Monate oder 65 Arbeitstage) der preisbezogenen Stimmung der Marktteilnehmer. Der kurze Durchschnitt des RAVI hat 10% der Länge des langsamen und das wird auf 7 gerundet.

Der RAVI Indikator kann wie folgt erklärt werden:

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



mit SMA(period) - einfacher gleitender Durchschnitt mit der Berechnungslänge "period".

Chande empfiehlt folgende Referenzlinien für den RAVI: plus-minus 0.3% oder plus-minus 0.1%, das ist abhängig von den Marktbesonderheiten. Wenn der RAVI die Referenzlinie nach oben durchbricht, ist das eine Signal für einen neuen Aufwärtstrend. Wenn der RAVI die Referenzlinie nach unten durchbricht, ist das eine Signal für einen neuen Abwärtstrend. Ein Aufwärtstrend wird sich wahrscheinlich fortsetzen, wenn die Linie des RAVI steigt und wird ein Abwärtstrend dann, wenn diese Linie weiter fällt.

Eine Umkehr des RAVI in Richtung Null zeigt, dass der Trend vorbei ist und ein Kanal entsteht (Kanalstrategie im Forexhandel). Aber ein erneutes Umkehren des Indikators, ohne dass er eine Referenzlinie kreuzt, zeigt eine Wiederaufnahme des Trends.

Chande's RAVI Indikator ist ganz einfach. Er ist sehr ähnlich dem MACD und anderen Preis-Oszillatoren. Eine Besonderheit ist, dass er in gewissem Maß eine Konvergenz-Divergenz als Trendindikator verwendet, betrachtet man das Nicht-Überqueren der Referenzlinien.

Wir wissen, dass der ADX zwei Glättungen erfährt. RAVI hat nur eine. Daher ist der RAVI, wie oben erwähnt, viel empfindlicher und erstellt seine Signale des Anfangs oder Endes eines Trends viel früher, ungefähr 18 tage vor dem ADX.

Dieser Indikator ermöglicht eine Auswahl aus 10 Varianten zur Glättung:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 15.02.2008.



