这是十分有用的指标，由 T 开发。Chande 称为 RAVI (范围行动验证指数).



它的生成原理与建立 ADX 指标的原理不同。Chande 建议用 13 周 SMA 均线作为 RAVI 指标基础，其代表了市场参与者一个季度之中 (季 - 3个月或65个工作日) 对关注价格的情绪。RAVI 指标包含的短期均线大概是长期的 10%，且粗略估计等于 7。



RAVI 指标可以如下方式表达:

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



此处 SMA(period) - 简单移动均线 周期等于周期。

Chande 建议为 RAVI 指标设置以下参考线: 正负 0.3% 或正负 0.1%，它们依据市场特点选取。当 RAVI 指标线上穿参考线，这个信号代表新的升势。当 RAVI 指标线下穿参考线，这个信号代表新的跌势。当 RAVI 指标线呈上升趋势，趋势最有可能持续增长，而当 RAVI 线正在下降，趋势很可能会继续下降。

RAVI 指标在零线上的逆转表明趋势已经结束，一个通道出现 (外汇通道策略)。但是，指标反复反转，且未进入参考线范围，则显示趋势正在恢复。

Chande 的 RAVI 指标十分的简单。它十分类似于 MACD 和价格振荡器指标。RAVI 的唯一特征是它使用 MACD 作为趋势指标来考虑均线背离 (非交叉)。

我们知道 ADX 有两种平滑方法。RAVI 仅有一个。因此，RAVI 配合之前提及的参数更加敏感，并且可在 ADX 之前 18 天发出趋势开始或结束的信号。

本指标允许选择十种均线变形算法之一的版本。

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 的代码基地 15.02.2008.



