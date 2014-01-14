Este é um indicador muito útil, desenvolvido por T. Chande, chamado de RAVI (Range Action Verification Index).

O princípio de sua geração é diferente da usada para construir o indicador ADX. Chande sugeriu um SMA de 13 semanas como base do indicador RAVI para representar os trimestres (um trimestre são 3 meses ou 65 dias de trabalho), que informam o estado dos mercados participantes. A média curta, incluída no indicador RAVI compreende 10% da longa e é igual a sete, aproximadamente.

O indicador RAV pode se expresso da seguinte maneira:

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



onde SMA(period) - média móvel simples com o período equivalente ao período.

Chande sugeriu as seguintes linhas de referência para o indicador RAVI: mais-menos 0.3% ou mais-menos 0.1% é selecionado de acordo com as peculiaridades do mercado. Quando a linha do indicador RAVI cruza a linha de referência para cima, significa que é um sinal para uma nova tendência de alta. Quando o indicador cruza a linha de referência para baixo, significa um sinal para uma tendência de baixa. É mais provável que a tendência continue o seu crescimento, enquanto a linha do indicador RAVI estiver crescendo, e provavelmente continuará a cair, enquanto a linha RAVI está indo para baixo.



Uma reversão do indicador RAVI para a linha zero nos mostra que a tendência chegou ao seu fim e que está se formando um canal (estratégia de canal forex). Mas inversão repetida do indicador sem entrar em uma linha de referência nos mostra que a tendência é retomada.

O indicador RAVI de Chande é bem simples. Ele é bem semelhante ao oscilado de preços MACD. A característica única de RAVI é que ele usa o movimento de convergência-divergência como um indicador de tendência, considerando a divergência (não cruzar) das médias.

Sabemos que o ADX possui duas médias RAVI possui somente uma. Portanto, RAVI, com os valores mencionados anteriormente, é mais sensível e pode sinalizar antecipadamente sobre o começo ou o fim de uma tendência do que o ADX de 18 dias.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre as dez versões possíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Código em 15.02.2008.



