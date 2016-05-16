Т.によって開発された非常に有用な指標です。RAVI（Range Action Verification Index、範囲アクション検証指数）と呼ばれているシャンデです。

その生成原理は ADXインディケータの構築に使用されるものとは異なります。シャンデは、価格に関する市場参加者の気分の4半期の状況（4半期とは3ヶ月または65営業日）を表すRAVIインディケータの基礎として13週SMAを示唆しました。RAVIのインディケータを含む短い平均は、長いものから10％を含み、概算で7に等しいです。

RAVIインディケータは、次のように表現することができます。

RAVI = 100*(SMA(7) - SMA(65)) / SMA(65)



ここで SMA(period) は、期間に等しい期間を持つ単純移動平均です。

シャンデは、RAVIインディケータについては、市場の特殊性に応じて選択されたプラスマイナス0.3％~0.1％の基準線を提案しました。RAVIインディケータラインが上向きに基準線と交差する場合、これは新たな上昇のシグナルです。インディケータが下方の基準線と交差する場合、これは下降のシグナルです。トレンドはRAVIインディケータラインが上昇している間はその成長を継続する可能性が高く、RAVIラインが下降している間じゃ下降を継続する可能性が高いです。

ゼロラインでのRAVIインディケータの逆転は、トレンドが終わり、チャネルが表示されていることを示します（外国為替チャネル戦略）。<しかし、基準線の範囲に入ることのないインディケータの逆転を繰り返しは、トレンドが再開されることを示しています。

シャンデのRAVIインディケータは非常に簡単です。それはMACDと価格オシレータインディケータに非常に似ています。RAVIのユニークな特徴は、それがトレンドインディケータとして移動収束発散を使用して（交差ではなく）平均の発散を考慮していることです。

ADXには2つの平滑化があることはわかっています。RAVIには1つのみあります。したがって、前述した値を使用したRAVIは48日ADXより敏感であり、トレンドの終始について早く知らせることができます。

このインディケータは、10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは <a0>CMOオシレータ</a0>期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

このインディケータは初めにMQL4で実装され2008年2月15日にコードベースで公開されました。



