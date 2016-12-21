Klinger Volumen Oszillator (KVO) wurde von Stephen Klinger entwickelt. Der KVO hat zwei Merkmale, die auf den ersten Blick widersprüchlich aussehen: er reagiert ziemlich sensibel auf kurzfristige Hochs oder Tiefs, zeigt aber gleichzeitig den langfristigen Geldfluss in und aus dem Markt sehr genau.



Der KVO basiert auf zwei Prinzipien:



Die Schwankungsbreite der Preise ist ein Maß der Bewegung und das Volumen die Kraft dieser Bewegung. Die Summe von High + Low + Close bestimmen den Trend. Eine Akkumulation tritt auf, wenn die Summe des aktuellen Tages, die des Vortages übersteigt, eine Distribution im anderen Fall. Sind beide Summen gleich, ändert sich der Trend nicht; Das Volumen verursacht eine ständige Preisänderung, die zu einem Kauf- oder Verkaufsdruck führen. KVO bestimmt den Unterschied zwischen der Anzahl der akkumulierten und distribuierten Aktien jeden Tag als Volumenskraft (volume fоrсе). Ein Hoch und eine wachsende Volumenskraft müssen von einem Aufwärtstrend begleitet sein. Dann wird dieser Wert langsam kleiner werden und das entspricht den letzten Schritten eines Aufwärtstrend und es sind die ersten Schritte des folgenden Abwärtstrends. Darüber hinaus sieht man, bevor sich ein Boden bildet, kommt es zu einem Anstieg der Volumenskraft und es zeigt sich eine Akkumulation; Nach der Umwandlung der Volumenskraft in einen Oszillator, der die den Differenz zwischen den emas mit 34 und 55 Tagen und der 13-Tage Signallinie darstellt, ist es ziemlich einfach die Volumenskraft in und aus dem Markt zu verfolgen. Vergleichen Sie diese Kraft mit den Preisbewegungen um so Divergenzen der Hochs und Tiefs zu erkennen.



Klinger empfiehlt folgende grundlegende Arbeitsweise mit dem KVO:



Die zuverlässigsten Signale erscheinen in der Richtung eines vorherrschenden Trends;

Das stärkste Signal ist eine Divergenz zwischen neuen Hochs und Tiefs der Preise und der des Indikators auf den Chart, vor allem in den Bereichen Überkauft/Überverkauft;

In einem Aufwärtstrend erfolgt ein Kauf erfolgt, wenn der KVO ungewöhnlich niedrigen wird - unter Null, sich dreht und seine Signallinie kreuzt. In einem Abwärtstrend, erfolgt ein Verkauf, wenn der KVO ungewöhnlich hoch über Null steigt, nach unten dreht und seine Signallinie kreuzt.



Es sollte festgehalten werden, dass der KVO gut funktioniert, wenn mit dem Trend gehandelt wird und weniger gut gegen den Trend.

Dieser Indikator ermöglicht die Auswahl der Glättungsmethode des XCVO Histogramms und seiner Signallinie aus zehn möglichen Versionen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, dass der Parameter Phase für die verschiedenen Formen der Glättung völlig unterschiedliche Bedeutungen hat. Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100. Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung, für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es ein langsamerer EMA. In den anderen Algorithmen hat der Parameter keinen Einfluss auf die Glättung. AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.