클링거 볼륨 오실레이터(KVO)는 스테판 클링거가 개발했습니다. KVO 지표는 단기 고점과 저점 신호에 매우 민감하고 동시에 시장과 주고받는 장기 현금 흐름을 매우 정확하게 반영한다는 두 가지 상반된 조건을 충족합니다.



KVO 지표는 다음 원칙을 기반으로 합니다:



가격 범위는 움직임의 척도이며 거래량은 그 움직임의 강도를 나타냅니다. 고가 + 저가 + 종가의 합이 추세를 정의합니다. 오늘의 합이 전일의 합보다 크면 누적이 발생하고, 이 합이 작으면 그에 상응하는 분포가 발생합니다. 이 합이 같으면 기존 추세가 유지됩니다; 거래량은 매수 또는 매도 압력을 반영하여 일중 가격 변화를 지속적으로 일으킵니다. KVO 지표는 매일 누적된 주식 수와 분산된 주식 수의 차이를 거래량 강도로 정의합니다. 거래량 강도의 값이 높고 증가하면 상승 추세가 동반되어야 합니다. 이 값은 일정 기간 동안 점차 감소하는데, 이는 상승 추세의 마지막 단계와 후속 하락 추세의 첫 단계에 해당합니다. 다음으로 바닥이 형성되기 전에 일부 누적을 반영하여 볼륨 강도가 다시 증가해야 합니다; 거래량 강도 지표를 13일 트리거(신호선)가 있는 34일 지수이동평균과 55일 지수이동평균의 차이인 오실레이터로 변환하면 시장 안팎에서 '거래량 강도'가 쌓이는 것을 쉽게 추적할 수 있습니다. 이 힘을 가격 움직임과 비교하면 고점과 저점의 차이를 파악하는 데 도움이 될 수 있습니다.



클링어는 다음과 같은 KVO의 주요 용도를 권장합니다:



가장 신뢰할 수 있는 신호는 지배적인 추세의 방향으로 나타납니다;

가장 강력한 신호는 가격 차트와 지표 차트, 특히 과매수/과매도 영역에서 새로운 고점 또는 저점 사이의 차이입니다;

상승 추세에서는 KVO가 비정상적으로 낮은 수준(0 이하)으로 떨어졌다가 상승하여 트리거 라인을 넘을 때 매수하세요. 하락 추세에서는 KVO가 0보다 비정상적으로 높은 수준까지 상승했다가 하락 전환하여 트리거 라인을 넘으면 매도하세요.



다시 한 번 말하지만, KVO 지표는 추세 방향으로 거래할 때 잘 작동하며 추세에 반하는 경우에는 효과가 떨어집니다.

이 인디케이터에서는 10가지 옵션 중에서 선택해 초기 XCVO 히스토그램과 신호선의 평균을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수이동평균; SMMA - 평활 이동 평균 LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.



