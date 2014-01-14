CodeBaseSeções
XKVO - indicador para MetaTrader 5

O Klinger Volume Oscillator (KVO) foi desenvolvido por Stephen Klinger. O indicador KVO possui duas características que a primeira vista parecem se contradizerem: Ela é sensível a sinais de topos e fundos de curto prazo, mas ao mesmo tempo ela nos mostra o fluxo de entrada e saída de dinheiro a longo prazo com bastante precisão.

O indicador KVO se baseia nos seguintes princípios:

  1. A faixa de preço é uma medida do movimento e o volume é a força do movimento. A soma de High + Low + Close determina uma tendência. Há uma acumulação, no caso da soma do dia atual exceder a soma do dia anterior, e uma distribuição no caso contrário. No caso das somas serem iguais, a tendência atual é mantida;
  2. O volume causa variações constantes no preço intradiário mostrando a força compradora e vendedora. O KVO determina força do volume através da diferença entre o número de ações acumuladas e distribuídas a cada dia. Uma força de volume alta e crescente precede uma tendência de alta. Em seguida, este valor diminui gradualmente correspondendo às últimas etapas de uma tendência de alta e assim dá-se os primeiros passos para a formação de uma tendência de baixa. Mais adiante, a ascensão da força de volume, mostrando a acumulação definitiva, deve se repetir antes da formação do fundo;
  3. Após a transformação da força de volume para o oscilador, que representa a diferença entre 34 e 55 dias da média móvel exponencial com a linha de sinal de 13 dias, é muito fácil de traçar uma "força volume" de entrada e saída do mercado. Comparando esta força com os movimentos de preços pode lhe ajudar a revelar divergências entre topos e fundos.

Klinger recomenda seguir os seguintes conceitos ao aplicar o KVO:

  • Os sinais mais confiáveis ​​aparecem na mesma direção da tendência;
  • O sinal mais forte é uma divergência entre os novos topos e fundos do preço e do indicador gráfico, especialmente em áreas de sobrecompra / sobrevenda;
  • Em caso de uma tendência de alta, está na hora de comprar quando o KVO desce para níveis muito baixos, abaixo de zero e depois vira para cima, cruzando sua linha de disparo. No caso de uma tendência de baixa, está na hora de vender quando o KVO sobe para níveis muito elevados, acima de zero e depois vira para baixo, cruzando sua linha de disparo.

Devemos nos lembrar que o KVO funciona bem durante as operações de negócio que ocorrem na direção da tendência, sendo menos eficiente se operar contra a tendência.

Este indicador permite selecionar dentre um conjunto de dez variantes distintas o tipo de suavização do histograma e da linha de sinal de XKVO:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetros Phase1 e Phase2 possuem um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam o cálculo de suavização em outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador XKVO (Klinger Volume Oscillator)

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/511

