El cálculo del Relative Vigor Index (RVI) se basa en la idea de que en las tendencias alcistas los precios de cierre suelen ser más altos que los de apertura.

En las tendencias bajistas sucede lo mismo, pero a la inversa. Para normalizar el índice, se divide el cambio del precio por la diferencia entre el precio máximo y el mínimo:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



OPEN - precio de apertura;

HIGH - precio máximo;

LOW - precio mínimo;

CLOSE - precio de cierre.

donde:

El oscilador se suaviza para excluir las fluctuaciones ocasionales del precio. La línea de señal se genera de la misma manera. La principal ventaja de esta variante del conocido indicador es la posibilidad de cambiar los algoritmos de suavizado del RVI y de la línea de señal; tan sólo hay que elegir el algoritmo más adecuado de un conjunto de diez disponibles:

SMA - media móvil simple; EMA - media móvil exponencial; SMMA - media móvil suavizada; LWMA - media móvil ponderada lineal; JJMA - media adaptativa JMA; JurX - suavizado ultralineal; ParMA - suavizado parabólico; T3 - suavizado exponencial múltiple de Tillson; VIDYA - suavizado con el algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavizado con el algoritmo de Perry Kaufman.

Cabe señalar que el parámetro Phase tiene un significado completamente distinto en los diferentes algoritmos de suavizado.

En JMA, Phase es una variable externa cuyo valor varía entre -100 y +100.

En T3 es un ratio de suavizado multiplicado por 100, para una visualización mejor;

Para VIDYA es un periodo CMO, para AMA es un periodo EMA lento;

Para AMA, el periodo EMA rápido es un valor fijo que vale 2 de forma predeterminada. En AMA, el ratio de elevar a la potencia también es igual a 2.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la carpeta terminal_data_folder\MQL5\Include). Estas clases se describen a fondo en el artículo "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".