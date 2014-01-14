Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PowerTrend - indicador para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1860
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
SVS
Este indicador determina la potencia de la tendencia y su dirección..
Se determina la localización del histograma de barra actual relativa a cero para obtener la dirección de la tendencia del mercado actual. El color de la barra del histograma indica la potencia de la tendencia. La presencia del color negro solamente implica que una tendencia es muy débil o ausente. El color rojo significa que está surgiendo una nueva tendencia. La adición de color azul a la barra del histograma muestra moderada tendencia y la de color verde señala contundentes tendencias logradas..
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y publicado en Código Base Base mql4.com el 28.08.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/508
