Der Relative Vigor Index (RVI) berechnet auf Basis der Idee, dass der Schlusskurs normalerweise größer ist als der Eröffnungskurs in einem Aufwärtstrend.

Das Umgekehrte gilt im Falle eines Abwärtstrends. Die Preisänderung wird dividiert durch die Differenz von Hoch und Tief der Bar, um den Index zu normalisieren:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



OPEN - Eröffnungspreis;

HIGH - Höchstpreis;

LOW - Tiefstpreis;

CLOSE - Schlusskurs.

wobei:

Der Oszillator wird geglättet, um zufällige Schwankungen zu vermeiden. Die Signallinie wird in gleicher Weise erstellt. Der Hauptvorteil dieser Variante des bekannten Indikators ist die Möglichkeit für den RVI und die Signallinie den Glättungsalgorithmus aus zehn Optionen auszuwählen:

SMA - einfacher gleitender Durchschnitt; EMA - exponentieller gleitender Durchschnitt; SMMA - geglätteter gleitender Durchschnitt; LWMA - linear gewichteter, gleitender Durchschnitt; JJMA - JMA adaptiver Durchschnitt; JurX - ultralineare Glättung; ParMA - parabolische Glättung; T3 - Tilsons multiple exponentielle Glättung; VIDYA - Glättung mit dem Algorithmus von Tushar Chande; AMA - Glättung mit dem Algorithmus von Perry Kaufman.

Es sollte angemerkt werden, der Parameter Phase hat für die verschiedene Glättungsalgorithmen völlig unterschiedliche Bedeutung.

Für JMA ist es eine externe Variable zwischen -100 bis +100.

Für T3 ist es eine Glättung multipliziert mit 100 zur besseren Erkennung.

Für VIDYA ist es eine CMO-Oszillator-Periode und für AMA ist es die Periodenzahl des langsamen EMA;

AMAs schnelle EMA-Periodenlänge ist ein fester Wert von 2 (Standard). Die Potenz in der Berechnung des AMA ist ebenfalls auf 2 gesetzt.

Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.