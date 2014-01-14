CodeBaseSecciones
Indicadores

ExCandles2 - indicador para MetaTrader 5

Executer
Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
2942
Ranking:
(23)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

Executer

El indicador ExCandles-v2 muestra combinaciones de velas japonesas en el gráfico utilizando flechas. Este indicador es la versión mejorada de ExCandles.

Parámetros de entrada del indicador:

  • ExPeriod - el número de barras se utilizan para el filtro de tendencia;
  • TrendFilter - funcionamiento del filtro encendido/apagado;
  • how_bars - número de barras, en las que se realiza el cálculo (todos las barras en caso de 0).
  • UpSymbol - el número del carácter para indicar a una tendencia alcista;
  • DnSymbol - el número del carácter para indicar a una tendencia bajista;
  • VertShift - desplazamiento vertical de los caracteres desde las velas en puntos.

Patrones de velas soportados:

  1. Shooting star - Estrella Fugaz
  2. Inverted hammer - Martillo Invertido
  3. Hanging man - Hombre Colgado
  4. Hammer - Martillo
  5. Bearish Engulfing - Envolvente Bajista
  6. Bullish Engulfing - Envolvente Alcista
  7. Dark Cloud Cover - Nube Negra
  8. Piercing Line - Pauta Penetrante
  9. Evening Star - Estrella del Atardecer
  10. Morning Star - Estrella de la Mañana
  11. Evening Doji Star - Estrella del Atardecer Doji
  12. Morning Doji Star - Estrella de la Mañana Doji

En caso de que alguien se pregunta por qué casi todas las combinaciones se establecen como envolventes alcista y bajista, puedo decir que estas combinaciones son las más comunes, no existe ningún error aquí.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 15.01.2007.

Indicador de patrones de velas ExCandles2

