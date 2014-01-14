Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ExCandles2 - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 2942
Autor real:
Executer
El indicador ExCandles-v2 muestra combinaciones de velas japonesas en el gráfico utilizando flechas. Este indicador es la versión mejorada de ExCandles.
Parámetros de entrada del indicador:
- ExPeriod - el número de barras se utilizan para el filtro de tendencia;
- TrendFilter - funcionamiento del filtro encendido/apagado;
- how_bars - número de barras, en las que se realiza el cálculo (todos las barras en caso de 0).
- UpSymbol - el número del carácter para indicar a una tendencia alcista;
- DnSymbol - el número del carácter para indicar a una tendencia bajista;
- VertShift - desplazamiento vertical de los caracteres desde las velas en puntos.
Patrones de velas soportados:
- Shooting star - Estrella Fugaz
- Inverted hammer - Martillo Invertido
- Hanging man - Hombre Colgado
- Hammer - Martillo
- Bearish Engulfing - Envolvente Bajista
- Bullish Engulfing - Envolvente Alcista
- Dark Cloud Cover - Nube Negra
- Piercing Line - Pauta Penetrante
- Evening Star - Estrella del Atardecer
- Morning Star - Estrella de la Mañana
- Evening Doji Star - Estrella del Atardecer Doji
- Morning Doji Star - Estrella de la Mañana Doji
En caso de que alguien se pregunta por qué casi todas las combinaciones se establecen como envolventes alcista y bajista, puedo decir que estas combinaciones son las más comunes, no existe ningún error aquí.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 15.01.2007.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/502
