Autor real:

Executer

El indicador ExCandles-v2 muestra combinaciones de velas japonesas en el gráfico utilizando flechas. Este indicador es la versión mejorada de ExCandles.

Parámetros de entrada del indicador:

ExPeriod - el número de barras se utilizan para el filtro de tendencia;

TrendFilter - funcionamiento del filtro encendido/apagado;

how_bars - número de barras, en las que se realiza el cálculo (todos las barras en caso de 0).

UpSymbol - el número del carácter para indicar a una tendencia alcista;

DnSymbol - el número del carácter para indicar a una tendencia bajista;

VertShift - desplazamiento vertical de los caracteres desde las velas en puntos.



Patrones de velas soportados:



En caso de que alguien se pregunta por qué casi todas las combinaciones se establecen como envolventes alcista y bajista, puedo decir que estas combinaciones son las más comunes, no existe ningún error aquí.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 15.01.2007.






