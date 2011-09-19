Расчет Индекса Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI) базируется на идее того, что на бычьем рынке цена закрытия, как правило, выше цены открытия. На медвежьем рынке цены закрытия обычно ниже цен открытия.

Для нормализации индекса изменение цены делится на максимальный диапазон цен в течение бара:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)



где:

OPEN - цена открытия;

HIGH - максимальная цена;

LOW - минимальная цена;

CLOSE - цена закрытия.

Для исключения случайных колебаний цены осциллятор сглаживается. Также строится сигнальная линия. Основное достоинство этого варианта известного индикатора заключается в возможности менять алгоритмы усреднения RVI и сигнальной линии, используя выбор варианта из десяти имеющихся в наличии:

SMA - простое скользящее среднее; EMA - экспоненциальное скользящее среднее; SMMA - сглаженное скользящее среднее; LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее; JJMA - адаптивное усреднение JMA; JurX - ультралинейное усреднение; ParMA - параболическое усреднение; T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона; VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде; AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметр Phase для разных алгоритмов усреднения имеет совершенно различный смысл.

Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100;

Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия;

Для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA;

Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и равным значению по умолчанию 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".