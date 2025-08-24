거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
당사를 Facebook에서 찾아주십시오!
당사 팬 페이지에 가입하십시오
당사 팬 페이지에 가입하십시오
스크립트가 흥미로우신가요?
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
그렇다면 링크 to it -
하셔서 다른 이들이 평가할 수 있도록 해보세요
스크립트가 마음에 드시나요? MetaTrader 5 터미널에서 시도해보십시오
상대적 활력 지수(RVI) 계산은 상승장에서는 종가가 일반적으로 시초가보다 높다는 생각에 기반합니다. 약세장에서는 종가가 시초가보다 낮은 경향이 있습니다.
지수를 정규화하기 위해 가격 변동을 막대 기간 동안의 최대 가격 범위로 나눕니다:
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
Where:
- OPEN - 시초가;
- 고가 - 최대 가격;
- LOW - 최저 가격;
- CLOSE - 종가.
무작위 가격 변동을 배제하기 위해 오실레이터가 평활화됩니다. 신호 라인도 구축됩니다. 잘 알려진 지표의이 변형의 주요 장점은 사용 가능한 10 가지 중 변형을 선택하여 RVI 및 신호선 평균 알고리즘을 변경할 수 있다는 것입니다:
- SMA - 단순이동평균;
- EMA - 지수 이동 평균;
- SMMA - 평활 이동 평균;
- LWMA - 선형 가중 이동 평균;
- JJMA - JMA 적응 평균;
- JurX - 초선형 평균;
- ParMA - 파라볼릭 평균;
- T3 - 틸슨 다중 지수 평활;
- VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화;
- AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.
위상 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 완전히 다른 의미를 가진다는 사실에 주목해야 합니다.
- JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 Phase입니다;
- T3의 경우, 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값입니다;
- VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다;
- AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본값인 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.
이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/506
ExCandles2
ExCandles-v2 인디케이터는 차트에 화살표로 캔들 스틱 조합을 표시합니다.iTrend
추세 강도와 방향성을 결합한 지표입니다.
Converted from Pine Script - Fibonacci Bollinger Bands
이 피보나치 볼린저 밴드 인디케이터는 파인 스크립트(Rashad 작성)를 MQL5 언어로 변환한 것입니다.CloseAgent
볼린저 밴드 및 RSI를 사용한 최적의 종가 도구.