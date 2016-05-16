コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XRVI - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1321
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
xrvi.mq5 (9.13 KB) ビュー
Relative Vigor Index (相対的活力指数、RVI)計算は上昇トレンド中には終値が始値よりも通常高いという考えに基づいています。

下降トレンドでは逆の状況が当てはまります。価格変更は、インデックスを正規化するために1つのバー内での最大の価格の範囲に分割されています。

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

ここで
  • OPEN - 始値
  • HIGH - 高値
  • LOW - 安値
  • CLOSE - 終値

オシレータは時折価格変動を除外するために平滑化されます。シグナルラインは同じように生成されます。この著名なインディケータのこのバリアントの主な利点は、RVIを変更し10のシグナルライン平滑化アルゴリズムのから適切なものを選択できることです。<

  1. SMA - 単純移動平均
  2. EMA - 指数移動平均
  3. SMMA - 平滑化された移動平均
  4. LWMA - 線形加重移動平均
  5. JJMA - JMA適応平均
  6. JurX - ウルトラリニア平滑化
  7. ParMA - パラボリック平滑化
  8. T3 - Tillsonの複数指数平滑化
  9. VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化
  10. AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phaseパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。

  • JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。
  • それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率です。
  • VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。
  • AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder</b0>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

XRVIインディケータ

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/506

