XRVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
2158
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
xrvi.mq5 (9.13 KB) visualização
Baixar como ZIP
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O cálculo do Relative Vigor Index (RVI) se baseia na ideia de que o fechamento dos preços geralmente são maiores do que sua abertura durante uma tendência de alta.

A situação oposta é verdadeira no caso de uma tendência de baixa. Para normalizar o índice, se divide a variação do preço pela diferença entre o preço máximo e o mínimo:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

onde:
  • OPEN - preço de abertura;
  • HIGH - preço máximo;
  • LOW - preço mínimo;
  • CLOSE - preço de fechamento.

O oscilador é suavizado para excluir ocasionais flutuações nos preços. A linha de sinal é gerada da mesma maneira. A principal vantagem desta variante do indicador RVI padrão é a possibilidade de mudar o algoritmo de suavização do RVI e sua linha de sinal, selecionando apropriadamente um dos dez algoritmo presentes:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

  • Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
  • Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor;
  • Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA;
  • Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador XRVI

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/506

