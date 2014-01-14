Participe de nossa página de fãs
XRVI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2158
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O cálculo do Relative Vigor Index (RVI) se baseia na ideia de que o fechamento dos preços geralmente são maiores do que sua abertura durante uma tendência de alta.
A situação oposta é verdadeira no caso de uma tendência de baixa. Para normalizar o índice, se divide a variação do preço pela diferença entre o preço máximo e o mínimo:
RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)
- OPEN - preço de abertura;
- HIGH - preço máximo;
- LOW - preço mínimo;
- CLOSE - preço de fechamento.
O oscilador é suavizado para excluir ocasionais flutuações nos preços. A linha de sinal é gerada da mesma maneira. A principal vantagem desta variante do indicador RVI padrão é a possibilidade de mudar o algoritmo de suavização do RVI e sua linha de sinal, selecionando apropriadamente um dos dez algoritmo presentes:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
- Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor;
- Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA;
- Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/506
