iTrend - indicador para MetaTrader 5
1660
Esta es una combinación de dos indicadores en uno. Los valores del histograma son la suma de los valores de dos indicadores técnicos - Bears Power y Bulls Power.
Los valores de la media móvil son la diferencia entre los valores del precio de los activo financiero y las Bandas de Bollinger ® (dependiendo del valor del parámetro de entrada Bands_Mode; el conmutador 'direction' se proporciona para invertir el histograma para su correcta visualización en caso de varios valores de dicho parámetro).
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en CodeBase en mql4.com 13.07.2006.
La conclusión sobre la violación de las lógicas normales del código ha sido hecha después de su análisis. Por lo tanto, he modificado el algoritmo a la hora de preparar el indicador en MQL5.
