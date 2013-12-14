代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

XRVI - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
显示:
2430
等级:
(16)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

相对活力指数 (RVI) 的计算思路是基于当上涨时，收盘价通常高于开盘价。

当下跌时，相反情况也一样。价格的变化除以柱线的最大范围来归一化指数:

RVI = (CLOSE - OPEN) / (HIGH - LOW)

此处:
  • OPEN - 开盘价;
  • HIGH - 最高价;
  • LOW - 最低价;
  • CLOSE - 收盘价.

振荡器经平滑处理后可排除偶然的价格波动。信号线的生成也是同样方法。这个众所周知的指标的变种，其主要优点是可以改变 RVI 和信号线的平滑算法，从十种均线变形算法中选择适当的一种:

  1. SMA - 简单移动平均;
  2. EMA - 指数移动平均;
  3. SMMA - 平滑移动平均;
  4. LWMA - 线性加权移动平均;
  5. JJMA - JMA 自适应平均;
  6. JurX - 超线性平滑;
  7. ParMA - 抛物线平滑;
  8. T3 - Tillson 多指数平滑;
  9. VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法
  10. AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应当注意的是，Phase 参数对不同的平滑算法具有完全不同的含义。

  • 对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。
  • 对于 T3 它的平滑率乘以100 会有更佳的可视效果;
  • 对于 VIDYA 它是 CMO 周期, 对于 AMA 它是慢速 EMA 周期;
  • 对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

XRVI 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/506

JFatlAcceleration JFatlAcceleration

JFatlAcceleration 衡量目前趋势的加速。

JFatlSpeed JFatlSpeed

本指标以最小滞后显示趋势改变率。

XMACD XMACD

标准彩色 MACD 直方图，允许从十个可能的平滑算法变种中选择，并包含报警。

BB_XMACD BB_XMACD

BB XMACD 是一个简单的 MACD 指标变种。